В Туве семьи погибшего в Украине оккупанта вручили пакет с пельменями

В России семье погибшего в Украине оккупанта торжественно вручили в качестве компенсации пакет пельменей
В российской Республике Тува власти вручили оригинальный подарок семье военнослужащего, погибшем во время захватнической войны в Украине. Матери оккупанта подарили пакет с пельменями.
Об этом сообщила страница "Историко-краеведческий филиал в с.Алдан-Маадыр" в российской соцсети VK.
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Пельмени семьи оккупанта
В Республике Тува, входящей в состав российской федерации, власти перед празднованием нового года по лунному календарю вручили подарки семьям, у которых есть погибшие на территории Украины оккупанты.
Так, семье одного из российских военных подарили пакет с пельменями.
Один погиб, другой пока нет
Власти Тувы отметили, что уничтоженный Силами обороны Украины оккупант "героически погиб, выполняя службу по освобождению от украинских нацистов г. Лисичанск".
Вместе с тем другой член этой семьи также находится на фронтах российско-украинской войны.
Напомним, что на оккупированной части Донбасса вдовам погибших в составе оккупационной армии украинцев вручили по подержанной шубе.
Фото из соцсетей