В Туве семьи погибшего в Украине оккупанта вручили пакет с пельменями

В канун национального праздника в Туве семье погибшего в Украине оккупанта подарили пакет с пельменями

В российской Республике Тува власти вручили оригинальный подарок семье военнослужащего, погибшем во время захватнической войны в Украине. Матери оккупанта подарили пакет с пельменями.

Об этом сообщила страница "Историко-краеведческий филиал в с.Алдан-Маадыр" в российской соцсети VK.

Пельмени семьи оккупанта

В Республике Тува, входящей в состав российской федерации, власти перед празднованием нового года по лунному календарю вручили подарки семьям, у которых есть погибшие на территории Украины оккупанты.

Так, семье одного из российских военных подарили пакет с пельменями.

Один погиб, другой пока нет

Власти Тувы отметили, что уничтоженный Силами обороны Украины оккупант "героически погиб, выполняя службу по освобождению от украинских нацистов г. Лисичанск".

Вместе с тем другой член этой семьи также находится на фронтах российско-украинской войны.

Напомним, что на оккупированной части Донбасса вдовам погибших в составе оккупационной армии украинцев вручили по подержанной шубе.

Фото из соцсетей