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В росії сім'ї загиблого в Україні окупанта урочисто вручили як компенсацію пакет пельменів

17 лютого 2023 14:05
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
В Туві сім'ї загиблого в Україні окупанта вручили пакет з пельменями
У переддень національного свята в Туві сім’ї загиблого в Україні окупанта подарували пакет з пельменями
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У російській Республіці Тува влада вручила оригінальний подарунок сім’ї військовослужбовця, який загинув під час загарбницької війни в Україні. Матері окупанта подарували пакет з пельменями.

Про це повідомила сторінка "Историко-краеведческий филиал в с.Алдан-Маадыр" у російській соцмережі VK.

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Пельмені сім’ї окупанта

У Республіці Тува, яка входить до складу російської федерації, влада перед святкування нового року за місячним календарем вручила подарунки сім’ям, у яких є загиблі на території України окупанти.

Так, сім’ї одного із російських військових подарували пакет із пельменями.

Один загинув, інший поки ні

Влада Туви зазначила, що знищений Силами оборони України окупант “героїчно загинув, виконуючи службу зі звільнення від українських нацистів м. Лисичанськ”.

Разом з тим, інший член цієї родини також перебуває на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, що на окупованій частині Донбасу вдовам загиблих в складі окупаційної армії українців вручили по вживаній шубі.

Фото із соцмереж

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