В России Tinder заменит новое приложение VK: какой нюанс смутил россиян

Знакомство с помощью смартфона. Фото: Pixabay/Gerd Altmann

Российские пользователи Tinder могут получить российскую замену обычному сервису. Но к соцсети VK, уже разрабатывавшей подобный сервис, у пользователей есть вопросы.

Об этом сообщило российское издание "Ведомости".

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Новая платформа для знакомства

В России нашли выход после утери известной платформы для знакомств Tinder, отказавшейся работать в подсанкционной стране.

Новое приложение для знакомств создает на базе уже существующей платформы российская соцсеть VK.

Чтобы избежать неприятностей

Известно, что у VK уже есть рабочий сервис "VK Знакомства", который разрабатывался именно для аналогичных Tinder'у задач.

Но пользователям не понравилось, что в этом сервисе они могут попасть в список людей, добавленных в друзья в самой соцсети.

Поэтому в новом проекте эту проблему планируется устранить — идентификация пользователей уже не будет связана с VK.

Напомним, несколько дней назад владелец Tinder Match Group заявил, что этот сервис уйдет из России до 30 июня. Причиной послужило не только полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и защита прав человека.