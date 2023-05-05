В России Tinder заменит новое приложение VK: какой нюанс смутил россиян
Российские пользователи Tinder могут получить российскую замену обычному сервису. Но к соцсети VK, уже разрабатывавшей подобный сервис, у пользователей есть вопросы.
Об этом сообщило российское издание "Ведомости".
Новая платформа для знакомства
В России нашли выход после утери известной платформы для знакомств Tinder, отказавшейся работать в подсанкционной стране.
Новое приложение для знакомств создает на базе уже существующей платформы российская соцсеть VK.
Чтобы избежать неприятностей
Известно, что у VK уже есть рабочий сервис "VK Знакомства", который разрабатывался именно для аналогичных Tinder'у задач.
Но пользователям не понравилось, что в этом сервисе они могут попасть в список людей, добавленных в друзья в самой соцсети.
Поэтому в новом проекте эту проблему планируется устранить — идентификация пользователей уже не будет связана с VK.
Напомним, несколько дней назад владелец Tinder Match Group заявил, что этот сервис уйдет из России до 30 июня. Причиной послужило не только полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и защита прав человека.