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В Росії Tinder замінить новий додаток VK: який нюанс збентежив росіян

5 травня 2023 10:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії Tinder замінить новий додаток VK: який нюанс збентежив росіян
Знайомства за допомогою смартфону. Фото: Pixabay/Gerd Altmann
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські користувачі Tinder можуть отримати російську заміну звичному сервісу. Але до соцмережі VK, яка уже розробляла подібний сервіс, у користувачів є питання.

Про це повідомило російське видання "Ведомости".

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Нова платформа для знайомства

В Росії знайшли вихід після втрати відомої платформи для знайомств Tinder, яка відмовилася працювати в підсанкційній країні.

Новий додаток для знайомств створює на базі уже існуючої платформи російська соцмережа VK.

Щоб уникнути неприємностей

Відомо, що у VK уже є робочий сервіс "VK Знакомства", який розроблявся саме для аналогічних Tinder’у завдань.

Але користувачам не сподобалося те, що у цьому сервісі вони можуть потрапити до списку людей, доданих у друзі в самій соцмережі.

Тому у новому проєкті цю проблему планується усунути — ідентифікація користувачів уже не буде пов’язана із VK.

Нагадаємо, кілька днів тому власник Tinder Match Group заявив, що цей сервіс піде з Росії до 30 червня. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а й захист прав людини.

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