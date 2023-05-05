В Росії Tinder замінить новий додаток VK: який нюанс збентежив росіян

Знайомства за допомогою смартфону. Фото: Pixabay/Gerd Altmann

Російські користувачі Tinder можуть отримати російську заміну звичному сервісу. Але до соцмережі VK, яка уже розробляла подібний сервіс, у користувачів є питання.

Про це повідомило російське видання "Ведомости".

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Нова платформа для знайомства

В Росії знайшли вихід після втрати відомої платформи для знайомств Tinder, яка відмовилася працювати в підсанкційній країні.

Новий додаток для знайомств створює на базі уже існуючої платформи російська соцмережа VK.

Щоб уникнути неприємностей

Відомо, що у VK уже є робочий сервіс "VK Знакомства", який розроблявся саме для аналогічних Tinder’у завдань.

Але користувачам не сподобалося те, що у цьому сервісі вони можуть потрапити до списку людей, доданих у друзі в самій соцмережі.

Тому у новому проєкті цю проблему планується усунути — ідентифікація користувачів уже не буде пов’язана із VK.

Нагадаємо, кілька днів тому власник Tinder Match Group заявив, що цей сервіс піде з Росії до 30 червня. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а й захист прав людини.