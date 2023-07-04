В России уклонисти не смогут водить авто

Человек за рулем. Фото: google

В России уклонисти не смогут водить транспортные средства, если не явились в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в апреле, теперь МВД утвердило порядок его выполнения.

Об этом сообщают росСМИ.

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Ограничение для уклоняющихся в России

В России придумали закон, предусматривающий несколько обеспечительных мер по уклонению. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.

Кроме того, россиянам, подлежащим призыву и получившим повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Кроме того, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.

Мобилизация в России: что известно

Еще в сентябре 2022 г. российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Министр обороны России Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону "СВО". Впоследствии Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления.

В конце октября Путин объявил об окончании российской военной мобилизации. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что в Украину отправили 82 тысяч мобилизованных россиян. Однако, несмотря на "завершение мобилизации" в России, продолжают забирать мужчин на войну в Украине.

Напомним, что недавно российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что объявлять вторую волну мобилизации в РФ не нужно. Перед этим нужно решить множество организационных вопросов в русской армии, а для войны хватит и добровольцев.