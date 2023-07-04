В Росії ухилянти не зможуть водити авто

Чоловік за кермом. Фото: google

В Росії ухилянти не зможуть водити транспортні засоби, якщо не з'явилися до військкомату протягом 20 днів з моменту отримання повістки. Відповідний закон Володимир Путін підписав ще у квітні, тепер МВС затвердило порядок його виконання.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Обмеження для ухилянтів в Росії

У Росії вигадали закон, який передбачає кілька забезпечувальних заходів для ухилянтів. Так, громадянам, які не з'явилися у військкомат протягом 20 днів після отримання повістки, загрожує обмеження права на керування транспортним засобом.

Крім того, росіянам, які підлягають призову та отримали повістку, можуть заборонити виїзд за межі країни до явки до військкомату. Крім цього, можливі обмеження на угоди з нерухомістю та отримання кредитів, а також реєстрацію ІП.

Мобілізація в Росії: що відомо

Ще у вересні 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відправкою в зону "СВО". Згодом Держдума РФ дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

Наприкінці жовтня Путін оголосив про закінчення російської військової мобілізації. Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що в Україну відправили 82 тисячі мобілізованих росіян. Однак попри "завершення мобілізації" в Росії продовжують забирати чоловіків на війну в Україні.

Нагадаємо, нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симоньян в етері російського телебачення заявила, що оголошувати другу хвилю мобілізації в РФ не потрібно. Перед цим потрібно вирішити безліч організаційних питань в російському війську, а для війни вистачить і добровольців.