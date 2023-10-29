Цензура в России накануне выборов — сводка британской разведки

Российские студенты. Иллюстративное фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

В России продолжается ужесточение цензуры перед президентскими выборами. Таким образом в Кремле пытаются избавиться от публичных обсуждений о войне против нашего государства.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

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Цензура для университетов

Как известно, в середине октября в министерстве образования и науки РФ издали приказ для университетов, чтобы там избегали открытых обсуждений любых "негативных политических, экономических и социальных тенденций" в стране.

Зачем это Кремлю

По информации разведки Великобритании, такой шаг в очередной раз доказывает ограничение информационного пространства в России.

Разведчики считают, что в будущем это, вероятно, будет способствовать стремлению к созданию российской политики в "эхокамере" политически приемлемых, прокремлевских мнений.

"Вполне возможно, что Кремль хочет еще больше подавить негативные взгляды на "специальную военную операцию" накануне ожидаемого баллотирования президента Владимира Путина на переизбрание в марте 2024 года", — добавляют в сообщении.

Сводка британской разведки. Фото: Ministry of Defence

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины россияне изымают у местных жителей комплекты спутникового телевидения. Вместо этого они выдают собственное оборудование.