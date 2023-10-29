Цензура в Росії напередодні виборів — зведення британської розвідки

В Росії університетам заборонили обговорювати "негативні тенденції" в країні
У Росії продовжується посилення цензури перед президентськими виборами. Таким чином у Кремлі намагаються позбавитися публічних обговорень щодо війни проти нашої держави.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
Цензура для університетів
Як відомо, в середині жовтня у міністерстві освіти та науки РФ видали наказ для університетів, аби там уникали відкриті обговорення щодо будь-яких "негативних політичних, економічних та соціальних тенденцій" у країні.
Для чого це Кремлю
За інформацією розвідки Великої Британії, такий крок вкотре доводить обмеження інформаційного простору в Росії.
Розвідники вважають, що в майбутньому це, ймовірно, буде сприяти прагненню щодо створення російської політики в "ехокамері" політично прийнятних, прокремлівських думок.
"Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні очікуваного балотування президента Володимира Путіна на переобрання у березні 2024 року", — додають у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають в місцевих мешканців комплекти супутникового телебачення. Натомість вони видають власне обладнання.
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