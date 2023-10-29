Цензура в Росії напередодні виборів — зведення британської розвідки

Російські студенти. Ілюстративне фото: Кирило Зиков/АГН "Москва"

У Росії продовжується посилення цензури перед президентськими виборами. Таким чином у Кремлі намагаються позбавитися публічних обговорень щодо війни проти нашої держави.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Читайте також:

Цензура для університетів

Як відомо, в середині жовтня у міністерстві освіти та науки РФ видали наказ для університетів, аби там уникали відкриті обговорення щодо будь-яких "негативних політичних, економічних та соціальних тенденцій" у країні.

Для чого це Кремлю

За інформацією розвідки Великої Британії, такий крок вкотре доводить обмеження інформаційного простору в Росії.

Розвідники вважають, що в майбутньому це, ймовірно, буде сприяти прагненню щодо створення російської політики в "ехокамері" політично прийнятних, прокремлівських думок.

"Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні очікуваного балотування президента Володимира Путіна на переобрання у березні 2024 року", — додають у повідомленні.

Зведення британської розвідки. Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни вилучають в місцевих мешканців комплекти супутникового телебачення. Натомість вони видають власне обладнання.