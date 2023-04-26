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В России открылся первый магазин аналога ZARA

26 апреля 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России открылся первый магазин аналога ZARA
Закрытый магазин ZARA. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бренд одежды, пришедший на замену сети магазинов Zara, под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

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Что известно

Первый магазин бренда Zara, ушедший из России, под названием Maag открылся в Москве на Кузнецком мосту.

"Международный бренд MAAG начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы. Четырехэтажный флагман расположен в историческом здании доходного дома Московского купеческого общества конца XIX века на улице Неглинной, 10 и занимает общую площадь почти 2700 квадратных метров", — сообщила пресс-служба бренда.

Также пропагандистские СМИ отметили, что в скором времени планируется открытие и других точек MAAG.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в России снова откроются магазины модной одежды испанской компании Inditex. Но вместо Zara и других модных брендов в стране-агрессоре они будут работать под новыми названиями.

Для российских потребителей магазины будут функционировать под новыми названиями — MAAG, DUB, ECRU, VILET.

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