В Росії відкрився перший магазин аналога ZARA

Закритий магазин ZARA. Фото: УНІАН

Бренд одягу, який прийшов на заміну мережі магазинів Zara, під назвою MAAG відкрив свій перший магазин у Москві.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо

Перший магазин бренду Zara, що пішов з Росії, під назвою Maag відкрився в Москві на Кузнецькому мосту.

"Міжнародний бренд MAAG починає розвиток на російському ринку та відкриває сьогодні свій перший магазин у самому центрі Москви. Чотириповерховий флагман розташований в історичній будівлі прибуткового будинку Московського купецького товариства кінця XIX століття на вулиці Неглинній, 10 і займає загальну площу майже 2700 квадратних метрів", — повідомила пресслужба бренду.

Також пропагандистські ЗМІ зазначили, що незабаром планується відкриття й інших точок MAAG.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Росії знову відкриються крамниці модного одягу іспанської компанії Inditex. Але замість Zara та інших модних брендів в країні-агресорі вони будуть працювати під новими назвами.

Для російських споживачів крамниці будуть функціонувати під новими назвами — MAAG, DUB, ECRU, VILET.