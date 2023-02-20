Российский военный врач может сесть на три года из-за антивоенной позиции

В россии военный врач отказался ехать на войну: как отреагировали власти
Российский военный медик Денис Васильев отказался участвовать в войне против Украины. Против него возбуждено уголовное дело за неисполнение приказа в период мобилизации.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
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Отказ от войны
Выпускник одной из военно-медицинских академий россии Денис Васильев проходил службу в качестве военного врача на Северном флоте.
После распределения он подал рапорт на увольнение. Но уволиться Васильев не успел из-за объявления частичной мобилизации.
Командование предложило медику перевестись в воинскую часть на Земле Франца-Иосифа в Северном Ледовитовом океане. Денис Васильев согласился, но перед приказом о переводе пришел другой об отправлении в зону боевых действий в Украине.
Этот приказ врач отказался выполнять, заявив, что он не хочет участвовать в войне.
Уголовное дело
В ответ на такой антивоенный жест против Дениса Васильева возбудили уголовное дело за отказ выполнять приказ в период мобилизации.
Согласно уголовному кодексу россии, военный врач может получить до трех лет лишения свободы.
Напомним, что в оккупационной армии участились случаи, когда мобилизованные россияне отказываются уходить в наступление. Для наступления на Авдеевском направлении россияне используют малоподготовленных мужчин, мобилизованных на оккупированном Донбассе.
Фото: минобороны россии