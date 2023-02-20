Российский военный врач может сесть на три года из-за антивоенной позиции

Россиянин, не желающий воевать против Украины, может получить три года лишения свободы

Российский военный медик Денис Васильев отказался участвовать в войне против Украины. Против него возбуждено уголовное дело за неисполнение приказа в период мобилизации.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Отказ от войны

Выпускник одной из военно-медицинских академий россии Денис Васильев проходил службу в качестве военного врача на Северном флоте.

После распределения он подал рапорт на увольнение. Но уволиться Васильев не успел из-за объявления частичной мобилизации.

Командование предложило медику перевестись в воинскую часть на Земле Франца-Иосифа в Северном Ледовитовом океане. Денис Васильев согласился, но перед приказом о переводе пришел другой об отправлении в зону боевых действий в Украине.

Этот приказ врач отказался выполнять, заявив, что он не хочет участвовать в войне.

Уголовное дело

В ответ на такой антивоенный жест против Дениса Васильева возбудили уголовное дело за отказ выполнять приказ в период мобилизации.

Согласно уголовному кодексу россии, военный врач может получить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в оккупационной армии участились случаи, когда мобилизованные россияне отказываются уходить в наступление. Для наступления на Авдеевском направлении россияне используют малоподготовленных мужчин, мобилизованных на оккупированном Донбассе.

Фото: минобороны россии