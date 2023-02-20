Російський військовий лікар може сісти на три роки через антивоєнну позицію

Росіянин, який не хоче воювати проти України, може отримати три роки позбавлення волі

Російський військовий медик Денис Васильєв відмовився брати участь у війні проти України. Проти нього відкрили кримінальну справу за невиконання наказу в період мобілізації.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.

Відмова від війни

Випускник однієї із військово-медичних академій росії Денис Васильєв проходив службу як військовий лікар на Північному флоті.

Після розподілу він подав рапорт на звільнення. Але звільнитися Васильєв не встиг через оголошення часткової мобілізації.

Командування запропонувало медику перевестись до військової частини на Землі Франца-Йосифа у Північному Льодовитову океані. Денис Васильєв погодився, але перед наказом про переведення прийшов інший — про відправлення у зону бойових дій в Україні.

Цей наказ лікар відмовився виконувати, заявивши, що він не хоче брати участь у війні.

Кримінальна справа

У відповідь на такий антивоєнний жест проти Дениса Васильєва відкрили кримінальну справу за відмову виконувати наказ у період мобілізації.

Згідно із кримінальним кодексом рф, військовий лікар може отримати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в окупаційній армії почастішали випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються іти в наступ. Для наступу на Авдіївському напрямку росіяни використовують малопідготовлених чоловіків, мобілізованих на окупованій Донеччині.

Фото: міноборони росії