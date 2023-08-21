В России заявили о перехвате беспилотника: в аэропортах столицы переполох

Российский самолет вылетел из аэропорта. Фото иллюстративное: росСМИ

Утром 21 августа над московскими аэропортами закрыли небо. Причиной, как утверждают, стала атака беспилотниками со стороны Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Москве закрыли небо над аэропортами

Около 07:00 в Москве объявили режим "Ковер", что означает закрытие воздушного пространства для полетов над определенной областью или аэропортом.

Сообщения о режиме "Ковер". Фото: скриншот

Полеты на аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно отложили. Некоторые самолеты были перенаправлены на другие авиалинии.

Сообщение о приостановке рейсов. Фото: скриншот

Беспилотники над Москвой

Это сделали из-за беспилотного летательного аппарата, который заметили в небе над Московской областью около 06:50.

Его, как утверждают в Минобороны РФ, сбила ПВО, в результате чего дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Ружского района. Кремль традиционно обвинил во всем Украину.

Уведомления Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, в России снова заскулили о попытке террористического акта со стороны Украины. Так, 20 августа была предотвращена попытка киевских властей осуществить атаку с использованием БпЛА на объекты в пределах Российской Федерации.