В России заявили о перехвате беспилотника: в аэропортах столицы переполох
Утром 21 августа над московскими аэропортами закрыли небо. Причиной, как утверждают, стала атака беспилотниками со стороны Украины.
Об этом сообщают росСМИ.
В Москве закрыли небо над аэропортами
Около 07:00 в Москве объявили режим "Ковер", что означает закрытие воздушного пространства для полетов над определенной областью или аэропортом.
Полеты на аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно отложили. Некоторые самолеты были перенаправлены на другие авиалинии.
Беспилотники над Москвой
Это сделали из-за беспилотного летательного аппарата, который заметили в небе над Московской областью около 06:50.
Его, как утверждают в Минобороны РФ, сбила ПВО, в результате чего дрон потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Ружского района. Кремль традиционно обвинил во всем Украину.
Напомним, в России снова заскулили о попытке террористического акта со стороны Украины. Так, 20 августа была предотвращена попытка киевских властей осуществить атаку с использованием БпЛА на объекты в пределах Российской Федерации.