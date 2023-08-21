В Росії заявили про перехоплення безпілотника: в аеропортах столиці переполох

Російський літак вилетів з аеропорту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Вранці, 21 серпня, над московськими аеропортами закрили небо. Причиною, як стверджують, стала нібито атака безпілотниками з боку України.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відтак, близько 07:00 у Москві оголосили режим "Ковер", що означає закриття повітряного простору для польотів над певною областю чи аеропортом.

Повідомлення про режим "Ковер". Фото: скриншот

Польоти на аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово відклали. Деякі літаки перенаправили на інші авіалінії.

Повідомлення про призупинення рейсів. Фото: скриншот

Безпілотники над Москвою

Це зробили через безпілотний літальний апарат, який помітили у небі над Московською областю близько 06:50.

Його, як стверджують у Міноборони РФ, збила ППО, внаслідок чого дрон втратив управління та зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Кремль традиційно звинуватив у всьому Україну.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії знову заскиглили про спробу терористичного акту з боку України. Так, 20 серпня було попереджено спробу київської влади здійснити атаку з використанням БпЛА на об'єкти в межах Російської Федерації.