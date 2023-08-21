В Росії заявили про перехоплення безпілотника: в аеропортах столиці переполох
Вранці, 21 серпня, над московськими аеропортами закрили небо. Причиною, як стверджують, стала нібито атака безпілотниками з боку України.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Москві закрили небо над аеропортами
Відтак, близько 07:00 у Москві оголосили режим "Ковер", що означає закриття повітряного простору для польотів над певною областю чи аеропортом.
Польоти на аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово відклали. Деякі літаки перенаправили на інші авіалінії.
Безпілотники над Москвою
Це зробили через безпілотний літальний апарат, який помітили у небі над Московською областю близько 06:50.
Його, як стверджують у Міноборони РФ, збила ППО, внаслідок чого дрон втратив управління та зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Рузького району. Кремль традиційно звинуватив у всьому Україну.
Нагадаємо, у Росії знову заскиглили про спробу терористичного акту з боку України. Так, 20 серпня було попереджено спробу київської влади здійснити атаку з використанням БпЛА на об'єкти в межах Російської Федерації.