В России заявили, что Украина обстреляла Теткино и Троицкое

Россия показала последствия якобы обстрелов ВСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

В понедельник, 10 июля, в России заявили, что украинские военные якобы обстреляли два населенных пункта. Местные власти даже опубликовали фото последствий.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По словам Старовойта, поселок Теткино сегодня утром якобы подвергся обстрелу со стороны Украины целых восемь раз. Он рассказал о повреждениях окон, фасадов и линий электропередач, из-за мнимых обстрелов части поселка обесточены.

Кроме того, в России заявляют, что украинцы якобы обстреляли еще и село Троицкое в Кореневском районе.

"Повреждены три домовладения, в населенном пункте нет света. Никто из жителей не пострадал. Ремонтные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только позволит обстановка", — заявил Старовойт.

Россия показала последствия якобы обстрелов ВСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

Россия показала последствия якобы обстрелов ВСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

Россия показала последствия якобы обстрелов ВСУ. Фото: /t.me/gubernator_46 1/3 _ 3

Напомним, 10 июля российские войска ударили по Орехову Запорожской области. В частности, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам во время выдачи гуманитарной помощи.