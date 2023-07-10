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В Росії заявили, що Україна обстріляла Тьоткіне та Троїцьке

10 липня 2023 14:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії заявили, що Україна обстріляла Тьоткіне та Троїцьке
Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 липня, в Росії заявили, що українські військові нібито обстріляли два населені пункти. Місцева влада навіть опублікувала фото наслідків.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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За словами Старовойта, селище Тьоткіне сьогодні вранці нібито зазнало обстрілу з боку України аж вісім разів. Він розповів про пошкодження вікон, фасадів та ліній електропередач, через уявний обстріл частини селища знеструмлено. 

Окрім того, в Росії заявляють, що українці нібито обстріляли ще й село Троїцьке у Коренівському районі.

"Пошкоджено три домоволодіння, у населеному пункті немає світла. Ніхто із мешканців не постраждав. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить обстановка", — заявив Старовойт.

  • Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46
  • Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46
  • Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46
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Нагадаємо, 10 липня російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.

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