В Росії заявили, що Україна обстріляла Тьоткіне та Троїцьке

Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

У понеділок, 10 липня, в Росії заявили, що українські військові нібито обстріляли два населені пункти. Місцева влада навіть опублікувала фото наслідків.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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За словами Старовойта, селище Тьоткіне сьогодні вранці нібито зазнало обстрілу з боку України аж вісім разів. Він розповів про пошкодження вікон, фасадів та ліній електропередач, через уявний обстріл частини селища знеструмлено.

Окрім того, в Росії заявляють, що українці нібито обстріляли ще й село Троїцьке у Коренівському районі.

"Пошкоджено три домоволодіння, у населеному пункті немає світла. Ніхто із мешканців не постраждав. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить обстановка", — заявив Старовойт.

Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46

Росія показала наслідки нібито обстрілів ЗСУ. Фото: /t.me/gubernator_46 1 / 3

Нагадаємо, 10 липня російські війська вдарили по Оріхову Запорізької області. Зокрема, окупанти завдали удару по житлових кварталах під час видачі гуманітарної допомоги.