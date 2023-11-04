В России провалились испытания ракет-носителелей ядерных боеголовок, — ГУР

Российская ракетная система. Фото: росСМИ

В России прошли неудачные испытания баллистических ракет "Ярс" и "Булава". Они являются носителями ядерных боеголовок.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

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Россия проводит ядерные испытания

"1 ноября 2023 г. государство-агрессор Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что запуск ракеты "Ярс" из космодрома "Плесецк" по цели на полигоне "Кура" произвел боевой расчет 33-й ракетной армии ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.



По данным ГУР МО Украины, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора 25 октября 2023 года.



Также неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава". Это в очередной раз показало ее ненадежность.

Почему испытания провалились

В ГУР отметили, что эти провалы стратегических ядерных сил государства-агрессора являются прямым следствием санкционной политики цивилизованного мира против Москвы за развязанную войну против Украины.

Также имеет место несостоятельность научно-технической и промышленной баз России изготовить необходимые компоненты для замены импортным.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.