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В Росії зазнали провалу випробування ракет-носіїв ядерних боєголовок, — ГУР

4 листопада 2023 12:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії зазнали провалу випробування ракет-носіїв ядерних боєголовок, — ГУР
Російська ракетна система. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Росії відбулись невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава". Вони є носіями ядерних боєголовок.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

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Росія проводить ядерні випробування

"1 листопада 2023 року держава-агресор Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ", — говориться в повідомленні.

Повідомляється, що запуск ракети "Ярс" із космодрому "Плєсєцк" по цілі на полігоні "Кура" здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.
 
За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора 25 жовтня 2023 року.
 
Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава". Це вкотре засвідчило її ненадійність. 

Чому випробування провалилися

В ГУР зазначили, що ці провали стратегічних ядерних сил держави-агресора є прямим наслідком санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України.

Також має місце неспроможності науково-технічної та промислової баз Росії виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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