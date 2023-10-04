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В России журналистку Марину Овсянникову осудили за "фейки об армии"

4 октября 2023 10:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России журналистку Марину Овсянникову осудили за "фейки об армии"
Российская журналистка Марина Овсянникова. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывшую редакторку пропагандистского "Первого канала" РФ Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о "фейках". Ранее прокуратура хотела назначить ей девять лет заключения.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Вышла с антивоенным плакатом

Отмечается, что она стала известной после того, как в марте 2022 года вышла в прямой эфир канала с антивоенным плакатом.

Марина Овсяннікова
Момент этого события. Фото: росСМИ

После такого случая она решила уволиться и уехала работать в Германию. Затем она снова вернулась в Россию и продолжала участвовать в антивоенных протестах. Три раза она была оштрафована по статье о "дискредитации" армии.

В чем обвиняют женщину

Уже в августе прошлого года против нее было возбуждено уголовное дело о фейках. Причиной тому стал плакат, на котором были данные о количестве погибших в Украине детей из-за войны РФ.

Тогда Овсянникову отправили под домашний арест, однако ей с дочерью удалось сбежать во Францию.

Марина Овсянникина
Скриншот сообщения

Напомним, следственный комитет Российской Федерации заочно обвинил главу украинской разведки Кирилла Буданова в "терроризме". Также комитет объявит военачальника в розыск.

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