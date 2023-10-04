В России журналистку Марину Овсянникову осудили за "фейки об армии"
Бывшую редакторку пропагандистского "Первого канала" РФ Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о "фейках". Ранее прокуратура хотела назначить ей девять лет заключения.
Об этом сообщают российские СМИ.
Вышла с антивоенным плакатом
Отмечается, что она стала известной после того, как в марте 2022 года вышла в прямой эфир канала с антивоенным плакатом.
После такого случая она решила уволиться и уехала работать в Германию. Затем она снова вернулась в Россию и продолжала участвовать в антивоенных протестах. Три раза она была оштрафована по статье о "дискредитации" армии.
В чем обвиняют женщину
Уже в августе прошлого года против нее было возбуждено уголовное дело о фейках. Причиной тому стал плакат, на котором были данные о количестве погибших в Украине детей из-за войны РФ.
Тогда Овсянникову отправили под домашний арест, однако ей с дочерью удалось сбежать во Францию.
Напомним, следственный комитет Российской Федерации заочно обвинил главу украинской разведки Кирилла Буданова в "терроризме". Также комитет объявит военачальника в розыск.