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В Росії журналістку Марину Овсяннікову засудили за "фейки про армію"

4 жовтня 2023 10:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Росії журналістку Марину Овсяннікову засудили за "фейки про армію"
Російська журналістка Марина Овсяннікова. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишню редакторку пропагандистського "Першого каналу" РФ Марину Овсяннікову заочно засудили до 8,5 років колонії у справі про "фейки". Раніше прокуратура хотіла призначити їй дев'ять років ув'язнення. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вийшла з антивоєнним плакатом

Зазначається, що вона стала відомою після того, як в березні 2022 року вийшла в прямий ефір каналу з антивоєнним плакатом.

Марина Овсяннікова
Момент цієї події. Фото: росЗМІ

Після такого випадку вона вирішила звільнитися та поїхала працювати до Німеччини. Потім вона знову повернулася до Росії та продовжувала брати участь у антивоєнних протестах. Три рази її було оштрафовано за статтею про "дискредитацію" армії.

В чому звинувачують жінку

Вже в серпні минулого року проти неї було порушено кримінальну справу "про фейки". Причиною цього став плакат, на якому були дані про кількість загиблих в Україні дітей через війну РФ.

Тоді Овсяннікову відправили під домашній арешт, проте їй з донькою вдалося втекти до Франції.

Марина Овсяннікіна
Скриншот допису

Нагадаємо, слідчий комітет Російської Федерації заочно звинуватив очільника української розвідки Кирила Буданова в "тероризмі". Також комітет оголосить воєначальника в розшук.

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