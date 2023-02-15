В россии журналистку приговорили к 6 годам заключения за правду об убитых жителях Мариуполя

Марию Пономаренко обвинили в распространении фейков о российской армии

Журналистка издания RusNews Мария Пономаренко написала в соцсети пост о весенней бомбардировке драматического театра в Мариуполе. Суд приговорил Пономаренко за это к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Срок за правду о войне

Журналистка издания RusNews Мария Пономаренко опубликовала на своем Telegram-канале "Цензуры нет" пост о жителях Мариуполя, погибших во время бомбежки российскими оккупантами драматического театра весной.

За это ее обвинили в распространении фейков о российской армии и приговорили к шести годам лишения свободы.

Россия на пороге краха

Пономаренко в своем последнем слове заявила, что не досидит в тюрьме до момента условно-досрочного освобождения, потому что изменения в россии наступят раньше.

"Эти символы, V и Z, должны быть стерты, а налепивший их на нашу технику должен сесть. Никогда ни один тоталитарный режим не был так крепок, как перед крахом", — подчеркнула журналистка.

Напомним, что Донецкий академический областной драматический театр в городе Мариуполь был разрушен в середине марта.

Российские военные 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр — там в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни мирных жителей города, многие женщины и дети. Перед театром была выведена огромная надпись "ДЕТИ".

Бомбу сбросили с самолета. Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

О количестве погибших и раненых писали разные источники. Речь шла об от 300 до более чем тысячи погибших.

Фото из соцсетей