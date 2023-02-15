В росії журналістку засудили до 6 років ув'язнення за правду про убитих мешканців Маріуполя

Марію Пономаренко звинуватили у “поширенні фейків” про російську армію

Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко написала у соцмережі пост про весняне бомбардування драматичного театру у Маріуполі. Суд засудив Пономаренко за це до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Строк за правду про війну

Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко опублікувала на своєму Telegram-каналі "Цензуры нет" пост про мешканців Маріуполя, які загинули під час бомбардування російськими окупантами драматичного театру навесні.

За це її звинуватили у "поширенні фейків" про російську армію і засудили до шести років позбавлення волі.

Росія на порозі краху

Пономаренко у своєму останньому слові заявила, що не досидить у в’язниці до моменту умовно-дострокового звільнення, бо зміни в росії настануть раніше.

"Ці символи, V і Z, мають бути стерті, а той, хто наліпив їх на нашу техніку, має сісти. Ніколи жоден тоталітарний режим не був такий міцний, як перед крахом", — наголосила журналістка.

Нагадаємо, що Донецький академічний обласний драматичний театр у місті Маріуполь було зруйновано у середині березня.

Російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".

Бомбу скинули з літака. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що було в будівлі.

Про кількість загиблих та поранених писали різні джерела. Йшлося про від 300 до більше тисячі загиблих.

Фото із соцмереж