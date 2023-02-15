В росії журналістку засудили до 6 років ув'язнення за правду про убитих мешканців Маріуполя

В росії журналістці дали шість років за пост про бомбардування росіянами драмтеатру в Маріуполі
Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко написала у соцмережі пост про весняне бомбардування драматичного театру у Маріуполі. Суд засудив Пономаренко за це до 6 років позбавлення волі.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Строк за правду про війну
Журналістка видання RusNews Марія Пономаренко опублікувала на своєму Telegram-каналі "Цензуры нет" пост про мешканців Маріуполя, які загинули під час бомбардування російськими окупантами драматичного театру навесні.
За це її звинуватили у "поширенні фейків" про російську армію і засудили до шести років позбавлення волі.
Росія на порозі краху
Пономаренко у своєму останньому слові заявила, що не досидить у в’язниці до моменту умовно-дострокового звільнення, бо зміни в росії настануть раніше.
"Ці символи, V і Z, мають бути стерті, а той, хто наліпив їх на нашу техніку, має сісти. Ніколи жоден тоталітарний режим не був такий міцний, як перед крахом", — наголосила журналістка.
Нагадаємо, що Донецький академічний обласний драматичний театр у місті Маріуполь було зруйновано у середині березня.
Російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".
Бомбу скинули з літака. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що було в будівлі.
Про кількість загиблих та поранених писали різні джерела. Йшлося про від 300 до більше тисячі загиблих.
Фото із соцмереж