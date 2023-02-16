В Санкт-Петербурге нашли тело главы финансового управления Западного военного округа Марины Янкиной

В россии нашли мертвой главную финансистку военного округа рф, который воюет в Украине
В российском Санкт-Петербурге обнаружили тело главы управления финансового обеспечения Западного военного округа. Войска этого округа принимают участие в войне в Украине.
Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
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Загадочная смерть военной финансистки
Руководитель управления финансового обеспечения Западного военного округа российской федерации была найдена мертвой на одной из улиц Санкт-Петербурга.
Войска этого округа являются активными участниками "специальной военной операции" (так кремлевское руководство называет войну, развязанную им в Украине в прошлом году. — Ред.).
Причина смерти
Тело 58-летней Марины Янкиной нашли недалеко от ее собственного дома.
Что явилось причиной смерти, пока официально не сообщают. Впрочем, российские СМИ пишут о возможном самоубийстве — якобы Янкина прыгнула с 16 этажа.
Напомним, что в начале января в России скончался разработчик ракетных комплексов "Калибр" и научный руководитель концерна "Алмаз-Антей" Павел Камнев.
Фото из российских СМИ