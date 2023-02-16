В Санкт-Петербурге нашли тело главы финансового управления Западного военного округа Марины Янкиной

В Санкт-Петербурге неожиданно умерла одна из важных персон Западного военного округа россии

В российском Санкт-Петербурге обнаружили тело главы управления финансового обеспечения Западного военного округа. Войска этого округа принимают участие в войне в Украине.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Загадочная смерть военной финансистки

Руководитель управления финансового обеспечения Западного военного округа российской федерации была найдена мертвой на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Войска этого округа являются активными участниками "специальной военной операции" (так кремлевское руководство называет войну, развязанную им в Украине в прошлом году. — Ред.).

Причина смерти

Тело 58-летней Марины Янкиной нашли недалеко от ее собственного дома.

Что явилось причиной смерти, пока официально не сообщают. Впрочем, российские СМИ пишут о возможном самоубийстве — якобы Янкина прыгнула с 16 этажа.

Напомним, что в начале января в России скончался разработчик ракетных комплексов "Калибр" и научный руководитель концерна "Алмаз-Антей" Павел Камнев.

Фото из российских СМИ