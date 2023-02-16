У Санкт-Петербурзі знайшли тіло очільниці фінансового управління Західного військового округу Марини Янкіної

В росії знайшли мертвою головну фінансистку воєнного округу рф, який воює в Україні
У російському Санкт-Петербурзі знайшли тіло очільниці управління фінансового забезпечення Західного військового округу. Війська цього округу беруть участь у війні в Україні.
Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
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Загадкова смерть військової фінансистки
Керівницю управління фінансового забезпечення Західного військового округу російської федерації знайшли мертвою на одній із вулиць Санкт-Петербурга.
Війська цього округу є активними учасниками "спеціальної військової операції" (так кремлівське керівництво називає війну, розв’язану ним в Україні минулого року. — Ред.).
Причина смерті
Тіло 58-річної Марини Янкіної знайшли неподалік її власного будинку.
Що стало причиною смерті, поки що офіційно не повідомляють. Втім, російські ЗМІ пишуть про можливе самогубство — нібито Янкіна стрибнула з 16-го поверху.
Нагадаємо, що на початку січня в росії помер розробник ракетних комплексів "Калібр" та науковий керівник концерну "Алмаз-Антей" Павло Камнєв.
Фото з російських ЗМІ