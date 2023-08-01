В Севастополе запретили движение морского транспорта: подробности

Судно в бухте. Фото: иллюстрированное / Крым.Реалии

Утром, 1 августа, морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил свою работу. Интересно, что в шесть утра сообщалось о разрешении движения судов, но через несколько часов без объявления причины его запретили.

Об этом сообщают в российской "Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Читайте также:

"Морской пассажирский транспорт не совершает движения. На конечных пунктах остановки — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — говорится в сообщении.

Сообщение о запрещении движения морского транспорта в Севастополе. Фото: скриншот

Атаки по Крыму и кораблям РФ

В министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Между тем сегодня ночью три безэкипажных катера якобы атаковали российские разведываемые корабли в Черном море. В ВСУ пока никак не комментировали эту ситуацию, между тем оккупанты нашли для себя повод "похвастаться".

Напомним, Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его сразили утром 29 июля.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет уволен.