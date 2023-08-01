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В Севастополі заборонили рух морського транспорту: подробиці

1 серпня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Севастополі заборонили рух морського транспорту: подробиці
Судно в бухті. Фото: ілюстроване / Крим.Реалії
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вранці, 1 серпня, морський пасажирський транспорт у місті Севастополь зупинив свою роботу. Цікаво, що о шостій ранку повідомлялось про дозвіл руху суден, але за кілька годин без оголошення причини його заборонили. 

Про це повідомляють у російській "Дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Севастополя". 

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"Морський пасажирський транспорт не здійснює руху. На кінцевих пунктах зупинки — пл. Захарова та пл. Нахімова — буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті", — йдеться в повідомленні. 

Допис про заборону руху морського транспорту в Севастополі. Фото: скриншот
Допис про заборону руху морського транспорту в Севастополі. Фото: скриншот

Атаки по Криму та кораблям РФ

У міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Тим часом сьогодні вночі три безекіпажні катери нібито атакували російські розвідувані кораблі в Чорному морі. В ЗСУ поки ніяк не коментували цю ситуацію, тим часом окупанти знайшли для себе привід "похвалитись". 

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня. 

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено.

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