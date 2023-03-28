В Шотландии выбрали нового первого министра: детали
Во вторник, 28 марта, в Шотландии был официально избран новый первый министр. Его должность занял мусульманин Хумза Юсаф от Шотландской национальной партии (SNP).
Об этом сообщает Sky News.
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Политик получил большинство благодаря голосам его партии SNP (Шотландской национальной партии) и Шотландской партии зеленых. Оппозиция выступала против.
37-летний Хумза Юсаф — шестой первый министр Шотландии и первый представитель этнического меньшинства. Отец чиновника родился в Пакистане и только в 1960-х его семья иммигрировала в Шотландию. Новый первый министр родился и окончил университет в Глазго. Его мать родом из Кении из семьи южноазиатского происхождения.
Он также стал самым молодым первым министром и первым мусульманином, возглавившим крупную британскую партию. Официальное заседание по приведению Юсафа к присяге пройдет на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта
"Я никогда не буду уклоняться от решения больших проблем, с которыми сталкивается наша страна. Я буду возглавлять правительство, которое будет внимательно слушать и уважать взгляды всех членов партии. Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять, и я буду однозначно выступать за этот парламент и против любых попыток взорвать передачу полномочий", — сказал Юсаф, обращаясь к членам партии как новый лидер.
Напомним, 19 марта в Черногории состоялся первый тур выборов президента. Участие принимали семь кандидатов.
Пророссийский кандидат, считавшийся фаворитом гонки, Андрей Мандич не прошел во второй тур голосования.
Во втором туре президентских выборов Черногории, которые состоятся 2 апреля, будут соревноваться действующий глава страны Мило Джуканович и представитель от новой проевропейской партии, бывший министр экономики Яков Милатович.