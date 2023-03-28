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В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

28 березня 2023 21:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хумза Юсаф
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 28 березня, у Шотландії було офіційно обрано нового першого міністра. Його посаду зайняв мусульманин Хумза Юсаф від Шотландської національної партії (SNP).

Про це повідомляє Sky News.

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Деталі

Політик отримав більшість завдяки голосам його партії SNP (Шотландської національної партії) і Шотландської партії зелених. Опозиція виступала проти.

37-річний Хумза Юсаф — шостий перший міністр Шотландії та перший представник етнічної меншини. Батько чиновника народився у Пакистані і лише у 1960-х його сім'я іммігрувала до Шотландії. Новий перший міністр народився та закінчив університет у Глазго. Його мати родом з Кенії з сім'ї південноазіатського походження.

Він також став наймолодшим першим міністром і першим мусульманином, який очолив велику британську партію. Офіційне засідання щодо приведення Юсафа до присяги пройде на сесії в Единбурзі в середу, 29 березня

"Я ніколи не буду ухилятися від розв'язання великих проблем, з якими стикається наша країна. Я очолюватиму уряд, який уважно слухатиме та поважатиме погляди всіх членів партії. Моєю відправною точкою завжди буде те, що ми всі хочемо найкращого для Шотландії та народу, який ми маємо честь представляти, і я однозначно виступатиму за цей парламент і проти будь-яких спроб підірвати передачу повноважень", — сказав Юсаф, звертаючись до членів партії як новий лідер.

Нагадаємо, 19 березня у Чорногорії відбувся перший тур виборів президента. Участь брали сім кандидатів.

Проросійський кандидат, який вважався фаворитом перегонів, Андрій Мандич не пройшов до другого туру голосування.

Відтак, у другому турі президентських виборів Чорногорії, які відбудуться 2 квітня, змагатимуться чинний глава країни Міло Джуканович та представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович.

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