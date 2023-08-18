В Швейцарии ограничат работу самого длинного в мире железнодорожного тоннеля: причина

Ремонтные работы в туннеле Готард. Фото: mukachevo.net

Из-за последствий аварии Швейцария на несколько месяцев закроет важный железнодорожный тоннель Готард протяженностью 57 км. Он соединяет север и юг страны и считается самым длинным в мире.

Об этом сообщает SWI.

Читайте также:

В самом длинном в сети туннели проводят ремонтные работы

По данным швейцарского оператора федеральных железных дорог (SBB), расследования показали, что масштабы повреждений в западной части сооружения значительно больше, чем считалось. В тоннеле все еще находятся 16 грузовых вагонов из 23, сошедших с рельсов во время аварии в начале месяца, некоторые из них сильно повреждены.

"Готардский базовый тоннель является одним из самых безопасных в мире", — сказал журналистам генеральный директор федеральной железной дороги Винсент Дюкро в среду.

Как отмечается, всего нужно заменить восемь километров колеи и 20 тысяч бетонных шпал. Эта работа продлится несколько месяцев.

В SBB ожидают, что обе туннельные трубы снова будут пригодны для использования в начале 2024 года.

Приоритетом является запуск восточной трубы для обеспечения движения грузового транспорта. Ожидается, что это произойдет уже 23 августа.

Федеральная железная дорога вместе с Федеральным ведомством транспорта ищут решение, чтобы разрешить пассажирским поездам также курсировать через восточную трубу как можно скорее. Пока для пассажирских перевозок придется использовать панорамный маршрут Gotthard, который длится минимум на час дольше.

Первоначально предполагалось, что базовый тоннель снова откроется 16 августа, через шесть дней после того, как грузовой поезд сошел с рельсов возле Файдо в кантоне Тичино, одной из двух аварийных остановок тоннеля.

После закрытия тоннеля пассажирские поезда и некоторые грузовые перенаправлены панорамным маршрутом Готард. Грузовые поезда также были перенаправлены через туннели Летшберг и Симплон.

Ранее мы рассказывали, что вблизи швейцарского города Боль жители поселения бронзового века изготовили наконечник стрелы из обломка метеорита. Кусок метеоритного железа, вероятно, попал в Швейцарию из Эстонии из-за торговцев.

Напомним, в Швейцарии представители верхней палаты утвердили поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия в Украину.