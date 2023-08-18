В Швейцарії обмежать роботу найдовшого у світі залізничного тунелю: причина

Ремонтні роботи в тунелі Готард. Фото: mukachevo.net

Через наслідки аварії Швейцарія на кілька місяців закриє важливий залізничний тунель Готард довжиною 57 км. Він сполучає північ та південь країни та вважається найдовшим у світі.

Про це повідомляє SWI.

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За даними швейцарського оператора федеральних залізниць (SBB), розслідування показали, що масштаби пошкоджень у західній частині споруди значно більші, ніж вважалося. У тунелі все ще перебувають 16 вантажних вагонів із 23, які зійшли з рейок під час аварії на початку місяця, деякі з них дуже пошкоджені.

"Готардський базовий тунель є одним із найбезпечніших у світі", — сказав журналістам генеральний директор федеральної залізниці Вінсент Дюкро в середу.

Як зазначається, загалом потрібно замінити вісім кілометрів колії та 20 тисяч бетонних шпал. Ця робота триватиме кілька місяців.

У SBB очікують, що обидві тунельні труби знову будуть придатні для використання на початку 2024 року.

Пріоритетом є запуск східної труби, щоб забезпечити рух вантажного транспорту. Очікується, що це станеться вже 23 серпня.

Федеральна залізниця разом із Федеральним відомством транспорту шукають рішення, щоб дозволити пасажирським поїздам також курсувати через східну трубу якомога швидше. Поки що для пасажирських перевезень доведеться використовувати панорамний маршрут Gotthard, який триває щонайменше на годину довше.

Спочатку передбачалося, що базовий тунель знову відкриється 16 серпня, через шість днів після того, як вантажний потяг зійшов з рейок біля Файдо в кантоні Тічіно, однієї з двох аварійних зупинок тунелю.

Після закриття тунелю пасажирські потяги та деякі вантажні були перенаправлені панорамним маршрутом Готард. Вантажні потяги також були перенаправлені через тунелі Льотшберг та Сімплон.

Раніше ми розповідали, що поблизу швейцарського міста Біль мешканці поселення бронзової доби виготовили наконечник стріли з уламка метеорита. Шматок метеоритного заліза, ймовірно, потрапив у Швейцарію з Естонії через торговців.

Нагадуємо, у Швейцарії представники верхньої палати затвердили поправку до закону, який дозволяє реекспорт зброї в Україну.