В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: скриншот с видео росСМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Они уже начали переговоры.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Встреча Путина и Эрдогана

По информации СМИ, президентский самолет Эрдогана приземлился в России в 12:15.

О чем будут говорить политики

По источникам Reuters, Эрдоган будет пытаться убедить Путина к возвращению к "зерновому соглашению", которое бы помогло ослабить мировой продовольственный кризис.

"Россия вышла из соглашения в июле — через год после того, как она была заключена при посредничестве ООН и Турции — жалуясь на то, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с препятствиями и что недостаточное количество украинского зерна поступает в нуждающиеся страны", — отметили в сообщении.

Стало известно, что во время встречи Путин заявил, что готов к предложениям по возобновлению "зернового соглашения".

Кроме того, они будут обсуждать войну в Сирии, строительство хаба для российского газа в Турции и строительство АЭС в Аккуе.

Также главы Центральных банков России и Турции проведут отдельные переговоры.

Напомним, создание "зернового соглашения" без участия Украины — это серьезный информационный вброс. Так считают аналитики. Накануне издание Bild заявило, что РФ, Турция и Катар якобы готовят новый договор.