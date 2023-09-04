В Сочі розпочалися переговори Путіна та Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вже почали перемовини.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зустріч Путіна та Ердогана
За інформацією ЗМІ, президентський літак Ердогана приземлився в Росії о 12:15.
Про що говоритимуть політики
За джерелами Reuters, Ердоган буде намагатися переконати Путіна щодо повернення до "зернової угоди", яка б допомогла послабити світову продовольчу кризу.
"Росія вийшла з угоди в липні — через рік після того, як вона була укладена за посередництва ООН і Туреччини — скаржачись на те, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з перешкодами і що недостатня кількість українського зерна надходить до потребуючих країн", — зазначили у повідомленні.
Стало відомо, що під час зустрічі Путін заявив, що готовий до пропозицій щодо відновлення "зернової угоди".
Крім того, вони будуть обговорювати війну в Сирії, будівництво хабу для російського газу в Туреччині та будівництво АЕС в Аккуї.
Також голови Центральних банків Росії та Туреччини проведуть окремі перемовини.
Нагадаємо, створення "зернової угоди" без участі України — це серйозний інформаційний вкид. Так вважають аналітики. Напередодні видання Bild заявило, що РФ, Туреччина та Катар начебто готують новий договір.