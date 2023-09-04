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В Сочі розпочалися переговори Путіна та Ердогана

4 вересня 2023 13:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Сочі розпочалися переговори Путіна та Ердогана
Володимир Путін та Реджеп Ердоган. Фото: скриншот з відео росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони вже почали перемовини.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зустріч Путіна та Ердогана

За інформацією ЗМІ, президентський літак Ердогана приземлився в Росії о 12:15. 

Про що говоритимуть політики

За джерелами Reuters, Ердоган буде намагатися переконати Путіна щодо повернення до "зернової угоди", яка б допомогла послабити світову продовольчу кризу.

"Росія вийшла з угоди в липні — через рік після того, як вона була укладена за посередництва ООН і Туреччини — скаржачись на те, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з перешкодами і що недостатня кількість українського зерна надходить до потребуючих країн", — зазначили у повідомленні. 

Стало відомо, що під час зустрічі Путін заявив, що готовий до пропозицій щодо відновлення "зернової угоди".

Крім того, вони будуть обговорювати війну в Сирії, будівництво хабу для російського газу в Туреччині та будівництво АЕС в Аккуї.

Також голови Центральних банків Росії та Туреччини проведуть окремі перемовини.

Нагадаємо, створення "зернової угоди" без участі України — це серйозний інформаційний вкид. Так вважають аналітики. Напередодні видання Bild заявило, що РФ, Туреччина та Катар начебто готують новий договір.

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