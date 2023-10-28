В США опасаются вмешательства Турции в конфликт Израиля и Сектора Газа

Президент Эрдоган находится в помещении парламента Турции. Фото: Reuters

Турция может начать войну с Израилем на стороне террористической группировки ХАМАС. Эрдоган уже подготовил почву для таких действий.

Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Читайте также:

Пост Дугласа Макгрегора. Фото: Скриншот

Эрдоган может начать войну

"Эрдоган подготовил почву для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт. Он предупреждает израильтян и нас (США), что будет полномасштабная война", — пишет военный эксперт.

Отметим, что Эрдоган, хоть и осуждает действия Израиля в секторе Газа, до сих пор ни разу не заявлял о возможном военном вмешательстве в конфликт.

Что говорят в Белом доме

В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Секторе Газа, отметили, что США не пытаются диктовать свои условия.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Голос Америки.

"Мы не проводим красные линии для Израиля", — отметил Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Израилем цель операции, необходимость защиты гражданского палестинского населения в Секторе Газа, усилия по обеспечению безопасного возвращения израильских заложников и необходимость рассмотрения вопроса о том, что будет после проведения наземных операций в Газе.

Президент Турции в шарфе с флагом Палесниты. Фото: Newsweek

Президент Турции поддерживает Палестину

Ты в Стамбуле проходит миллионный митинг в поддержку палестины. Президент Эрдоган выступил на нем лично.

На шее лидера турецкого государства был шарф в цветах палестинского флага.

Напомним, что президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией. Он считает их группой освободителей и моджахедов.