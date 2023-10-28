В США побоюються втручання Туреччини у конфлікт Ізраїлю і Cектора Гази

Президент Ердоган у приміщенні парламенту Туреччини. Фото: Reuters

Туреччина може розпочати війну з Ізраїлем на боці терористичного угруповання ХАМАС. Ердоган вже підготував ґрунт для таких дій.

Таку думку висловив екс-радник Пентагону Дуглас Макгрегор.

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Пост Дугласа Макгрегора. Фото: Скриншот

Ердоган може почати війну

"Ердоган підготував ґрунт для можливого військового втручання Туреччини в ізраїльський регіональний конфлікт. Він попереджає ізраїльтян та нас (США), що буде повномасштабна війна", — пише військовий експерт.

Зазначимо, що Ердоган, хоч і засуджує дії Ізраїлю в секторі Газа, досі жодного разу не заявляв щодо можливого військового втручання у конфлікт.

Що говорять у Білому домі

У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Секторі Гази, зазначили, що США не намагаються диктувати свої умови.

Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки.

"Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю", — зазначив Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати продовжують обговорювати з Ізраїлем мету операції, необхідність захисту цивільного палестинського населення в Секторі Гази, зусилля із забезпечення безпечного повернення ізраїльських заручників і необхідність розгляду питання про те, що буде після проведення наземних операцій у Газі.

Президент Туреччини у шарфі з прапором Палеснити. Фото: Newsweek

Президент Туреччини підтримує Палестину

Ти часом у Стамбулі проходить мільйонний мітинг на підтримку палестини. Президент Ердоган виступив на ньому особисто.

На шиї лідера турецької держави був шарф у кольорах палестинського прапора.

Нагадуємо, що президент Туреччини й лідер Партії справедливості та розвитку Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. Натомість він вважає їх групою визволителів та моджахедів.