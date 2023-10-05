Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В США и ЕС ищут способ передать Украине $300 млрд замороженных российских активов arrow

В США и ЕС ищут способ передать Украине $300 млрд замороженных российских активов

5 октября 2023 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США и ЕС ищут способ передать Украине $300 млрд замороженных российских активов
Здание Капитолия в Вашингтоне. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ищут юридические возможности передать Украине замороженные активы. Речь идет о сумме в $300 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Telegram рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Украина может получить российские активы

"США и ЕС ищут юридические возможности, которые позволили бы передать Украине $300 млрд замороженных российских активов. Это очень положительный сигнал. Тот, кто убивает, разрушает, нарушает нормы международного права и Устав ООН должен терять", — отметил Ермак.

Что говорят в США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе общения с журналистами заявил, что большая часть замороженных активов находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

"Поэтому мы рассматриваем, какие правовые полномочия мы можем иметь, европейцы могут иметь, чтобы фактически использовать эти активы для Украины", — сказал госсекретарь.

Он обратил внимание, что эти активы можно использовать для восстановления Украины.

"Мое собственное видение: сломал — значит купи. И поэтому россияне, нанеся разрушения, должны за это заплатить. И одним из способов сделать это было бы использование этих активов. Мы должны убедиться, что для этого есть правовая база. И, как я уже сказал, поскольку большинство активов находятся в Европе, европейцы также должны убедиться, что для этого есть основания", — сказал Энтони Блинкен.

Ранее мы сообщали, что Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен будущим одобрением помощи Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал комментируя отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Напомним, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана оружия и боеприпасов, которые помогут в борьбе против агрессии РФ. В то же время ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз