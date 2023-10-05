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В США та ЄС шукають спосіб передати Україні $300 млрд заморожених російських активів

5 жовтня 2023 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В США та ЄС шукають спосіб передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
Будівля Капітолію у Вашингтоні. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати Америки та Єропейський Союз шукають юридичні можливості передати Україні заморожені російські активи. Йдеться про суму в $300 млрд доларів.

Про це на своїй сторінці в Telegram розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.  

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"США та ЄС шукають юридичні можливості, які б дозволили передати Україні $300 млрд заморожених російських активів. Це дуже позитивний сигнал. Той, хто вбиває, руйнує, порушує норми міжнародного права та Статуту ООН має втрачати", — зазначив Єрмак. 

Що говорять в США

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час спілкування з журналістами заявив, що більша частина заморожених активів перебуває у Європі, а не в Сполучених Штатах.

"Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, європейці можуть мати, щоб фактично використовувати ці активи для України", — сказав держсекретар.

Він звернув увагу, що ці активи можна було б використати для відновлення України.

"Моє власне бачення: зламав — значить купи. І тому росіяни, завдавши руйнувань, повинні за це заплатити. І одним зі способів зробити це було б використання цих активів. Ми маємо переконатися, що для цього є правова база. І, як я вже сказав, оскільки більшість активів перебуває в Європі, європейці також повинні переконатися, що для цього є підстави", — сказав Ентоні Блінкен.

Раніше ми повідомляли, що Президент США Джо Байден заявив, що стурбований через майбутнє ухвалення допомоги Україні. Відповідну заяву американський президент зробив коментуючи відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

Нагадуємо, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану зброї та боєприпасів, які допоможуть у боротьбі проти агресії РФ. Водночас ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.

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