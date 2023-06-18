Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Уганде боевики напали на школу: погибло более 40 детей arrow

В Уганде боевики напали на школу: погибло более 40 детей

18 июня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Уганде боевики напали на школу: погибло более 40 детей
Боевики в Уганде. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На западе Уганды повстанцы, которых связывают с террористической группировкой "Исламское государство", напали на школу. От нападения погибли не менее 42 человек и еще восемь получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает агентство BBC.

Читайте также:

Сообщается, что в нападении участвовало около пяти боевиков.

Мэр города Мпондве Селевеста Мапозе заявил, что во время нападения боевики подожгли общежитие. К тому же использовали холодное и огнестрельное оружие для убийств, в частности, мачете.

Отмечается, что некоторые ученики были сожжены до неузнаваемости, а другие были застрелены или зарублены до смерти. Тела настолько изуродованы, поэтому для их идентификации потребуется тест ДНК.

В другой школе боевики похитили девушек.

Напомним, президент России Владимир Путин убеждал африканскую делегацию, что его действия по конфликту с Украиной безупречно соответствуют международному праву и Уставу ООН. По его утверждению, у России было полное право признать "независимость" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, утверждая, что это согласуется с Уставом ООН.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас