Боевики в Уганде. Фото: Google

На западе Уганды повстанцы, которых связывают с террористической группировкой "Исламское государство", напали на школу. От нападения погибли не менее 42 человек и еще восемь получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает агентство BBC.

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Сообщается, что в нападении участвовало около пяти боевиков.

Мэр города Мпондве Селевеста Мапозе заявил, что во время нападения боевики подожгли общежитие. К тому же использовали холодное и огнестрельное оружие для убийств, в частности, мачете.

Отмечается, что некоторые ученики были сожжены до неузнаваемости, а другие были застрелены или зарублены до смерти. Тела настолько изуродованы, поэтому для их идентификации потребуется тест ДНК.

В другой школе боевики похитили девушек.

Напомним, президент России Владимир Путин убеждал африканскую делегацию, что его действия по конфликту с Украиной безупречно соответствуют международному праву и Уставу ООН. По его утверждению, у России было полное право признать "независимость" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, утверждая, что это согласуется с Уставом ООН.