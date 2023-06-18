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В Уганді бойовики напали на школу: загинуло понад 40 дітей

18 червня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Уганді бойовики напали на школу: загинуло понад 40 дітей
Бойовики в Уганді. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На заході Уганди повстанці, яких пов'язують із терористичним угрупованням "Ісламська держава", напали на школу. Від нападу загинуло щонайменше 42 людини і ще вісім отримали важкі поранення. 

Про це повідомляє агенція ВВС.

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Повідомляється, що у нападі брали участь близько п'яти бойовиків.

Мер міста Мпондве Селевеста Мапозе заявив, що під час нападу бойовики підпалили гуртожиток. До того ж використовували холодну й вогнепальну зброю для вбивств, зокрема, мачете.

Відмічається, що деякі учні були спалені до невпізнання, а інші були застрелені або зарубані до смерті. Тіла настільки понівечені, тому для їх ідентифікації потрібен тест ДНК. 

В іншій школі бойовики викрали дівчат.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін переконував африканську делегацію, що його дії щодо конфлікту з Україною бездоганно відповідають міжнародному праву та Статуту ООН. За його твердженням, Росія мала повне право визнати "незалежність" окупованих територій Донецької та Луганської областей, стверджуючи, що це узгоджується зі Статутом ООН.

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