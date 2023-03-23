В Уганде приняли законопроект о смертной казни за гомосексуализм
Депутаты парламента Уганды одобрили законопроект, предусматривающий смертную казнь за гомосексуальные действия.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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"За" проголосовали 387 из 389 депутатов парламента Уганды. Согласно законопроекту, гомосексуальные отношения и "вербовка, продвижение и финансирование" однополой "деятельности" будут караться смертной казнью и пожизненным заключением.
Подробности
Законопроект представила Робина Рвакооджо, глава по правовым и парламентским вопросам.
"Лицо, совершающее преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах, подлежит смертной казни", — говорится в документе.
"Против" выступили только два депутата.
"Законопроект непродуман, он содержит неконституционные положения, сводит на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием, и криминализирует отдельных лиц, а не поведение, противоречащее всем известным правовым нормам", — заявил один из депутатов, Одой-Ойвелово.
Подобный законопроект уже пытались продвинуть, однако был отменен Конституционным судом Уганды по процедурным основаниям. Новая версия утверждена, и она будет передана в последнюю инстанцию — на подписание президенту страны Йовери Мусевени.
Уганда — консервативная христианская страна. Борьба за права ЛГБТК+ сообщества здесь в очередной раз терпит неудачу. В настоящее время в стране уже действует закон о пожизненном заключении за гомосексуализм.
Все эти марки в трагический день в истории Уганды. @Parliament_Ug has passed legislation that promotes hatred and seeks to strip LGBTIQ individuals of their fundamental rights! Предположения о анти- homosexuality Bill являются barbaric, discriminatory и unconstitutional!— Sarah Kasande (@skasande2) 21 марта, 2023
"Сегодня трагический день в истории Уганды. Парламент Уганды принял закон, пропагандирующий ненависть и стремящийся лишить ЛГБТИК-людей их фундаментальных прав! Положение законопроекта против гомосексуализма является варварскими, дискриминационными и неконституционными", — написала в "твиттере" Сара Касанде, юристка и правозащитница из Кампалы.
Только за февраль более 110 ЛГБТК+ людей в Уганде сообщили правозащитной группе "Сексуальные меньшинства Уганды" об инцидентах насилия, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.
Напомним, в марте 2022 Уганда отказалась осудить действия россии в Украине, а позже страна принимала с визитом российского министра иностранных дел лаврова.