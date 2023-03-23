В Уганде приняли законопроект о смертной казни за гомосексуализм

Парламент Уганды поддержал законопроект о смертной казни за гомосексуализм

Мария Кагал Редактор международного отдела

Депутаты парламента Уганды одобрили законопроект, предусматривающий смертную казнь за гомосексуальные действия.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"За" проголосовали 387 из 389 депутатов парламента Уганды. Согласно законопроекту, гомосексуальные отношения и "вербовка, продвижение и финансирование" однополой "деятельности" будут караться смертной казнью и пожизненным заключением.

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Законопроект представила Робина Рвакооджо, глава по правовым и парламентским вопросам.

"Лицо, совершающее преступление гомосексуализма при отягчающих обстоятельствах, подлежит смертной казни", — говорится в документе.

"Против" выступили только два депутата.

"Законопроект непродуман, он содержит неконституционные положения, сводит на нет успехи, достигнутые в борьбе с гендерным насилием, и криминализирует отдельных лиц, а не поведение, противоречащее всем известным правовым нормам", — заявил один из депутатов, Одой-Ойвелово.

Подобный законопроект уже пытались продвинуть, однако был отменен Конституционным судом Уганды по процедурным основаниям. Новая версия утверждена, и она будет передана в последнюю инстанцию — на подписание президенту страны Йовери Мусевени.

Уганда — консервативная христианская страна. Борьба за права ЛГБТК+ сообщества здесь в очередной раз терпит неудачу. В настоящее время в стране уже действует закон о пожизненном заключении за гомосексуализм.

Все эти марки в трагический день в истории Уганды. @Parliament_Ug has passed legislation that promotes hatred and seeks to strip LGBTIQ individuals of their fundamental rights! Предположения о анти- homosexuality Bill являются barbaric, discriminatory и unconstitutional! — Sarah Kasande (@skasande2) 21 марта, 2023

"Сегодня трагический день в истории Уганды. Парламент Уганды принял закон, пропагандирующий ненависть и стремящийся лишить ЛГБТИК-людей их фундаментальных прав! Положение законопроекта против гомосексуализма является варварскими, дискриминационными и неконституционными", — написала в "твиттере" Сара Касанде, юристка и правозащитница из Кампалы.

Только за февраль более 110 ЛГБТК+ людей в Уганде сообщили правозащитной группе "Сексуальные меньшинства Уганды" об инцидентах насилия, включая аресты, сексуальное насилие, выселение и публичное раздевание.

Напомним, в марте 2022 Уганда отказалась осудить действия россии в Украине, а позже страна принимала с визитом российского министра иностранных дел лаврова.