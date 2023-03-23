В Уганді прийняли законопроєкт про смертну кару за гомосексуалізм
Депутати парламенту Уганди схвалили законопроєкт, який передбачає смертну кару за гомосексуальні дії.
Про це повідомляє видання The Guardian.
-
Японія розглядає можливість відправити Україні транспортні засоби й будівельну техніку
-
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до списку спонсорів війни
-
На Одещині затвердили дати весняних канікул
-
Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек, — Федоров
-
росія та Грузія хочуть відновити пряме авіасполучення та скасувати візи: деталі
-
Офіцер США Ден Райс розповів, скільки солдатів щомісяця втрачає рф
-
На три знаки зодіаку чекає великий фінансовий успіх до кінця березня. Кому приготуватися?
-
Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк"
-
В Одесі можна безплатно опанувати десятки професій
-
На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон
"За" проголосували 387 з 389 депутатів парламенту Уганди. Згідно з законопроєктом, гомосексуальні стосунки та "вербування, просування та фінансування" одностатевої "діяльності" каратимуться смертною карою та довічним ув'язненням.
Деталі
Законопроєкт представила Робіна Рвакооджо, голова з правових і парламентських питань.
"Особа, яка вчиняє злочин гомосексуалізму за обтяжуючих обставин, підлягає смертній карі", — йдеться в документі.
"Проти" виступили лише два депутати.
"Законопроєкт непродуманий, він містить положення, які є неконституційними, зводить нанівець успіхи, досягнуті в боротьбі з гендерним насильством, і криміналізує окремих осіб, а не поведінку, яка суперечить усім відомим правовим нормам", — заявив один з депутатів, Одой-Ойвелово.
Подібний законопроєкт вже намагались просунути, однак він був скасований Конституційним судом Уганди з процедурних підстав. Нова ж версія затверджена, і її передадуть в останню інстанцію — на підписання президенту країни Йовері Мусевені.
Уганда — консервативна християнська країна. Боротьба за права ЛГБТК+ спільноти тут вже вкотре зазнає невдачі. Наразі в країні вже діє закон про довічне ув'язнення за гомосексуалізм.
Today marks a tragic day in Uganda's history. @Parliament_Ug has passed legislation that promotes hatred and seeks to strip LGBTIQ individuals of their fundamental rights! The provisions of the Anti-Homosexuality Bill are barbaric, discriminatory and unconstitutional!— Sarah Kasande (@skasande2) March 21, 2023
"Сьогодні трагічний день в історії Уганди. Парламент Уганди прийняв закон, який пропагує ненависть і прагне позбавити ЛГБТІК-людей їхніх фундаментальних прав! Положення законопроєкту проти гомосексуалізму є варварськими, дискримінаційними та неконституційними", — написала у "твіттері" Сара Касанде, юристка і правозахисниця з Кампали.
Лише за лютий понад 110 ЛГБТК+ людей в Уганді повідомили правозахисній групі "Сексуальні меншини Уганди" про інциденти насилля, включаючи арешти, сексуальне насильство, виселення та публічне роздягання.
Нагадаємо, в березні 2022 Уганда відмовилась засудити дії росії в Україні, а пізніше країна приймала з візитом російського міністра закордонних справ лаврова.