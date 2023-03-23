В Уганді прийняли законопроєкт про смертну кару за гомосексуалізм

Парламент Уганди підтримав законопроєкт про смертну кару за гомосексуалізм

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Депутати парламенту Уганди схвалили законопроєкт, який передбачає смертну кару за гомосексуальні дії.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"За" проголосували 387 з 389 депутатів парламенту Уганди. Згідно з законопроєктом, гомосексуальні стосунки та "вербування, просування та фінансування" одностатевої "діяльності" каратимуться смертною карою та довічним ув'язненням.

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Законопроєкт представила Робіна Рвакооджо, голова з правових і парламентських питань.

"Особа, яка вчиняє злочин гомосексуалізму за обтяжуючих обставин, підлягає смертній карі", — йдеться в документі.

"Проти" виступили лише два депутати.

"Законопроєкт непродуманий, він містить положення, які є неконституційними, зводить нанівець успіхи, досягнуті в боротьбі з гендерним насильством, і криміналізує окремих осіб, а не поведінку, яка суперечить усім відомим правовим нормам", — заявив один з депутатів, Одой-Ойвелово.

Подібний законопроєкт вже намагались просунути, однак він був скасований Конституційним судом Уганди з процедурних підстав. Нова ж версія затверджена, і її передадуть в останню інстанцію — на підписання президенту країни Йовері Мусевені.

Уганда — консервативна християнська країна. Боротьба за права ЛГБТК+ спільноти тут вже вкотре зазнає невдачі. Наразі в країні вже діє закон про довічне ув'язнення за гомосексуалізм.

Today marks a tragic day in Uganda's history. @Parliament_Ug has passed legislation that promotes hatred and seeks to strip LGBTIQ individuals of their fundamental rights! The provisions of the Anti-Homosexuality Bill are barbaric, discriminatory and unconstitutional! — Sarah Kasande (@skasande2) March 21, 2023

"Сьогодні трагічний день в історії Уганди. Парламент Уганди прийняв закон, який пропагує ненависть і прагне позбавити ЛГБТІК-людей їхніх фундаментальних прав! Положення законопроєкту проти гомосексуалізму є варварськими, дискримінаційними та неконституційними", — написала у "твіттері" Сара Касанде, юристка і правозахисниця з Кампали.

Лише за лютий понад 110 ЛГБТК+ людей в Уганді повідомили правозахисній групі "Сексуальні меншини Уганди" про інциденти насилля, включаючи арешти, сексуальне насильство, виселення та публічне роздягання.

Нагадаємо, в березні 2022 Уганда відмовилась засудити дії росії в Україні, а пізніше країна приймала з візитом російського міністра закордонних справ лаврова.