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В Венгрии боятся членства Украины в ЕС — в чем причина

9 ноября 2023 00:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Венгрии боятся членства Украины в ЕС — в чем причина
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Венгрии считают, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. Такие шаги, якобы, "заставят блок вступить в войну".

Об этом сообщает Portfolio со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

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Сиярто заявил, что в результате вступления Украины война "придет в Евросоюз, чего никто не хочет", поэтому страна якобы не может быть принята в ЕС до наступления мира. Также политик обвинил Украину в "нарушении принципов Евросоюза в отношении национальных меньшинств".

"Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах по вступлению с Украиной", — добавил он.

При этом венгерский политик поддержал обсуждение будущей политики Евросоюза по Украине.

"Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова, не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или стран-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать, как функционируют институты правового государства в Украине при таких условиях", — заявил министр.

Напомним, ранее Петер Сиярто заявил, что Венгрия не согласится на новый пакет санкций ЕС против России, если там будут газовая, нефтяная и атомная сферы промышленности, что противоречит интересам Будапешта. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обиделся, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе его открыто игнорировали.

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