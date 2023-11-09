Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Угорщині бояться членства України в ЄС — яка причина arrow

В Угорщині бояться членства України в ЄС — яка причина

9 листопада 2023 00:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Угорщині бояться членства України в ЄС — яка причина
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Угорщині вважають, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Такі кроки, нібито, "змусять блок вступити у війну".

Про це повідомляє Portfolio з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. 

Читайте також:

Угорщина боїться вступу України в ЄС

Сіярто заявив, що в результаті вступу України, війна "прийде до Євросоюзу, чого ніхто не хоче", тож країна нібито не може бути прийнята до ЄС до настання миру. Також політик звинуватив Україну в "порушенні принципів Євросоюзу щодо національних меншин".

"Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умови для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною", — додав він.

При цьому угорський політик підтримав обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

"Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що не дотримується ні свобода ЗМІ, ні свобода слова, не проводяться вибори. Очевидно, що для інститутів або країн-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов", — заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Петер Сіярто заявив, що Угорщина не погодиться на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо там будуть газова, нафтова й атомна сфери промисловості, що суперечить інтересам Будапешту. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан образився, що на саміті лідерів ЄС в Брюсселі його відкрито ігнорували. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі