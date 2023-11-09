В Угорщині бояться членства України в ЄС — яка причина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Угорщині вважають, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Такі кроки, нібито, "змусять блок вступити у війну".

Про це повідомляє Portfolio з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

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Сіярто заявив, що в результаті вступу України, війна "прийде до Євросоюзу, чого ніхто не хоче", тож країна нібито не може бути прийнята до ЄС до настання миру. Також політик звинуватив Україну в "порушенні принципів Євросоюзу щодо національних меншин".

"Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умови для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною", — додав він.

При цьому угорський політик підтримав обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

"Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що не дотримується ні свобода ЗМІ, ні свобода слова, не проводяться вибори. Очевидно, що для інститутів або країн-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов", — заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Петер Сіярто заявив, що Угорщина не погодиться на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо там будуть газова, нафтова й атомна сфери промисловості, що суперечить інтересам Будапешту. Натомість прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан образився, що на саміті лідерів ЄС в Брюсселі його відкрито ігнорували.