В Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС: какие требования выдвинули

Венгрия требует от Украины уступок в законе об образовании

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Офисе венгерского премьер-министра Виктора Обрана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Telex.

Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснениях венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.

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Гергей Гуйяш, министр, ответственный за Офис премьера, сказал, что Венгрия поддержит членство Украины в ЕС только при условии, что Украина "обеспечит использование языка закарпатских венгров".

В то же время, по словам министра, венгерское правительство стремится улучшить свои отношения с Украиной. Однако это будет возможно только после внесения изменений в закон об образовании, который с позиции Будапешта "нарушает все европейские подходы" и ограничивает использование венгерского языка закарпатскими меньшинствами.

Также визит Орбана в Украину состоится только, если будет решен вопрос закона об образовании. Об этом пишет венгерское издание Telex. О возможности визита венгерского премьера Гуйяш сказал:

"Имеет ли встреча смысл и будут ли ощутимы результаты, например, в положении закарпатских меньшинств".

Напомним, власти Венгрии сообщили, что не арестуют путина по ордену МКС, если тот приедет в страну.

Также в Венгрии сказали, что не будут участвовать в закупке боеприпасов для Украины.