В Угорщині заявили, що блокуватимуть вступ України в ЄС: які вимоги висунули
В Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Обрана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Telex.
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Йдеться про поступки щодо закону про освіту та "утисків угорців Закарпаття". Ця проблема останніми роками була основною в угорсько-українських відносинах.
Деталі
Гергей Гуйяш — міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, сказав, що Угорщина підтримає членство України в ЄС лише за умови, що Україна "забезпечить використання мови закарпатських угорців".
Водночас за словами міністра, угорський уряд прагне покращити свої відносини з Україною. Однак це буде можливо лише після внесення змін до закону про освіту, який, з позиції Будапешта, "порушує всі європейські підходи" й обмежує використання угорської мови закарпатськими меншинами.
Також, візит Орбана в Україну відбудеться лише, якщо буде розв'язано питання закону про освіту. Про це пише угорське видання Telex. Щодо можливості візиту угорського прем'єра Гуйяш сказав:
"Чи зустріч має сенс і чи будуть відчутні результати, наприклад, у становищі закарпатських меншин".
Нагадаємо, влада Угорщини повідомила, що не арештує путіна за орденом МКС, якщо той приїде в країну.
Також в Угорщині сказали, що не братимуть участь в закупівлі боєприпасів для України.