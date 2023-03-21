В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"
Согласно материалам Службы безопасности Украины, 20 депутатов государственной думы рф были осуждены на 15 лет тюремного заключения за их роль в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Конкретно, они проголосовали за постановление о признании временно оккупированных территорий как независимых государств и за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и “Л/ДНР”.
Об этом сообщает СБУ.
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Суд вынес приговор депутатам госдумы рф
Служба безопасности утверждает, что имеет безоговорочные доказательства вины этих депутатов, которые в дальнейшем использовались Кремлем как оправдание для начала полномасштабной военной агрессии в Украине.
Суд назначил им 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества по статье 110 части 3 Уголовного кодекса Украины, которая касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Осужденные
Осужденными являются:
- Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.;
- Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.;
- Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.;
- Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.;
- Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.;
- Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.;
- Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.;
- Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.;
- Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.;
- Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.;
- Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.;
- Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.;
- Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.;
- Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.;
- Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.;
- Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.;
- Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.;
- Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.;
- Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.;
- Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по делам "Укргазбанка" избрал меру пресечения одному из фиктивных агентов. Суд принял решение о заключении его под стражу с возможностью внесения залога.