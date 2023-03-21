В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"

Депутаты госдумы

Согласно материалам Службы безопасности Украины, 20 депутатов государственной думы рф были осуждены на 15 лет тюремного заключения за их роль в признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Конкретно, они проголосовали за постановление о признании временно оккупированных территорий как независимых государств и за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между рф и “Л/ДНР”.

Об этом сообщает СБУ.

Суд вынес приговор депутатам госдумы рф

Служба безопасности утверждает, что имеет безоговорочные доказательства вины этих депутатов, которые в дальнейшем использовались Кремлем как оправдание для начала полномасштабной военной агрессии в Украине.

Суд назначил им 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества по статье 110 части 3 Уголовного кодекса Украины, которая касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Осужденные

Осужденными являются:

Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.;

Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.;

Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.;

Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.;

Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.;

Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.;

Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.;

Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.;

Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.;

Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.;

Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.;

Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.;

Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.;

Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.;

Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.;

Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.;

Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.;

Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.;

Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.;

Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.



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