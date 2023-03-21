В Україні обрали міру покарання для 20 депутатів держдуми, які підтримали визнання "Л/ДНР"

Депутати держдуми

Згідно з матеріалами Служби безпеки України, 20 депутатів державної думи Росії були засуджені на 15 років ув'язнення за їх роль у визнанні незалежності Донецької та Луганської народних республік. Безпосередньо, вони проголосували за постанову про визнання тимчасово окупованих територій як незалежних держав і за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Росією та “Л/ДНР”.

Про це повідомляє СБУ.

Суд виніс вирок депутатам Держдуми Росії

Служба безпеки стверджує, що має беззастережні докази вини цих депутатів, які надалі використовували Кремль як виправдання для початку повномасштабної військової агресії в Україні.

Суд призначив їм 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за статтею 110 частини 3 Кримінального кодексу України, яка стосується зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Засуджені

Засудженими є:

Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.;

Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.;

Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.;

Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.;

Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.;

Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.;

Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.;

Аршинова Олена Ігорівна, 03.03.1985 р.н.;

Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.;

Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.;

Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.;

Булавінов Вадим Євгенович, 20.03.1963 р.н.;

Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.;

Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.;

Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.;

Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.;

Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.;

Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.;

Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.;

Погорілий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.



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