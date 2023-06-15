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В Украине еще не установили личности всех пленных "азовцев", которых судили в РФ

15 июня 2023 23:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине еще не установили личности всех пленных "азовцев", которых судили в РФ
Судебное заседание в России. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине еще не установили личности всех пленных "азовцев", которых 15 июня судили в российском Ростове. РФ нарушает международное право жестоким поведением с украинскими защитниками.

Об этом сообщила представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Евгения Синельник, передает "Радио Свобода".

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Что известно

Представительница рассказала, что есть уже конкретные случаи, когда родные узнавали своих родных, однако официальных списков нет.

В то же время, пока Синельник не смогла подтвердить или опровергнуть данные AP о том, что на скамье подсудимых оказались женщины, работавшие кухарками в полку.

Тем временем украинские правозащитники из "Центра гражданских свобод" сообщили, что связалась с родными людей, которых судят. По их данным, среди них несколько гражданских.

Напомним, 15 июня в российском Ростове-на-Дону состоялся суд над 22 украинских пленными. Среди оказавшихся на скамье подсудимых есть и восемь женщин, работавших поварами.

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