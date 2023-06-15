В Украине еще не установили личности всех пленных "азовцев", которых судили в РФ
В Украине еще не установили личности всех пленных "азовцев", которых 15 июня судили в российском Ростове. РФ нарушает международное право жестоким поведением с украинскими защитниками.
Об этом сообщила представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Евгения Синельник, передает "Радио Свобода".
Что известно
Представительница рассказала, что есть уже конкретные случаи, когда родные узнавали своих родных, однако официальных списков нет.
В то же время, пока Синельник не смогла подтвердить или опровергнуть данные AP о том, что на скамье подсудимых оказались женщины, работавшие кухарками в полку.
Тем временем украинские правозащитники из "Центра гражданских свобод" сообщили, что связалась с родными людей, которых судят. По их данным, среди них несколько гражданских.
Напомним, 15 июня в российском Ростове-на-Дону состоялся суд над 22 украинских пленными. Среди оказавшихся на скамье подсудимых есть и восемь женщин, работавших поварами.