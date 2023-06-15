В Україні ще не встановили особи всіх полонених "азовців", яких судили в РФ

Судове засідання в Росії. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Україні ще не встановили особи всіх полонених "азовців", яких 15 червня судили в російському Ростові. РФ порушує міжнародне право жорстокою поведінкою з українськими захисниками.

Про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Євгенія Синельник, передає "Радіо Свобода".

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Що відомо

Представниця розповіла, що є вже конкретні випадки, коли рідні впізнавали своїх рідних, проте офіційних списків немає.

Водночас поки Синельник не змогла підтвердити чи спростувати дані AP про те, що на лаві підсудних опинилися жінки, які працювали кухарками в полку.

Тим часом українські правозахисники з "Центру громадянських свобод" повідомили, що зв’язалася з рідними людей, яких судять. За їхніми даними, серед них є кілька цивільних.

Нагадаємо, 15 червня у російському Ростові-на-Дону відбувся суд на 22 українськими полоненими. Серед тих, хто опинився на лаві підсудних, є і восьмеро жінок, які працювали кухарками.