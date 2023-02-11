Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Беременные россиянки бегут в Аргентину: одним авиарейсом прибыло более 30 гражданок рф arrow

Беременные россиянки бегут в Аргентину: одним авиарейсом прибыло более 30 гражданок рф

11 февраля 2023 10:48
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
За год в Аргентину сбежало более 5 тысяч беременных россиянок
За год в Аргентину выехало более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Позавчера в Буэнос-Айрес прилетели 30 беременных гражданок россии. За последний год из россии сбежали в Аргентину более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности.

Об этом сообщает издание Bloomberg .

Читайте также:

Россияне в Аргентине

По информации издания, с августа в Аргентине наблюдается увеличение российских мигрантов.

Эти люди бегут от мобилизации, объявленной президентом россии владимиром путиным, и от экономического кризиса, вызванного западными санкциями.

Беременная эмиграция

Национальный директор по вопросам иммиграции Аргентины Флоренсия Кариньяно отметил одну особенность российской миграции в эту латиноамериканскую страну.

По словам Кариньяно, из 10,5 тысяч россиян, въехавших на территорию Аргентины за последний год, больше половины были женщинами, находившимися на последнем триместре беременности.

Так, только позавчера, 9 февраля, одним авиарейсом в Буэнос-Айрес прибыли 30 беременных гражданок российской федерации.

Напомним, что только за первые несколько дней после объявления частичной мобилизации из россии сбежали более 200 тысяч человек.

Фото: Pixabay

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:30 Высокая ракетная угроза: в Черном и Средиземном морях находится 21 вражеский корабль

Новина з відео

14:28 Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганщины, — Гайдай

Новина з відео

14:18 ​​​Россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" Барбару Брыльскую: в чем причина

Новина з фото

14:15 Онлайн интерактив для дошкольников о правилах дорожного движения: как приобщиться одесситам

14:13 В еще одном столичном университете запретили преподавание на русском

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:12 Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Вест Хэмом": есть сюрприз от Грэма Поттера

14:06 Прогноз погоды: синоптики рассказали, в каких областях завтра будет снегопад

13:52 Возможны аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме после атак россии

13:51 Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно

13:46 Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"

Новина з відео

14:28 Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганщины, — Гайдай

Новина з відео

14:18 ​​​Россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" Барбару Брыльскую: в чем причина

Новина з відео

12:53 В Британии во время обезвреживания взорвалась 250-килограммовая бомба

Новина з відео

12:07 Зеленский встретился с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка мира: о чем говорили

Новина з відео

10:10 Создана нейросеть, которая трансформирует видео в зависимости от пожеланий пользователя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 14:29

Высокая ракетная угроза: в Черном и Средиземном морях находится 21 вражеский корабль

None 11 Февраль 14:28

Россияне отключили интернет на оккупированных территориях Луганщины, — Гайдай

None 11 Февраль 14:19

​​​Россияне требуют изъять из "Иронии судьбы" Барбару Брыльскую: в чем причина

None 11 Февраль 14:15

Онлайн интерактив для дошкольников о правилах дорожного движения: как приобщиться одесситам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB