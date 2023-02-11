За год в Аргентину сбежало более 5 тысяч беременных россиянок

Беременные россиянки бегут в Аргентину: одним авиарейсом прибыло более 30 гражданок рф
Позавчера в Буэнос-Айрес прилетели 30 беременных гражданок россии. За последний год из россии сбежали в Аргентину более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности.
Об этом сообщает издание Bloomberg .
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Россияне в Аргентине
По информации издания, с августа в Аргентине наблюдается увеличение российских мигрантов.
Эти люди бегут от мобилизации, объявленной президентом россии владимиром путиным, и от экономического кризиса, вызванного западными санкциями.
Беременная эмиграция
Национальный директор по вопросам иммиграции Аргентины Флоренсия Кариньяно отметил одну особенность российской миграции в эту латиноамериканскую страну.
По словам Кариньяно, из 10,5 тысяч россиян, въехавших на территорию Аргентины за последний год, больше половины были женщинами, находившимися на последнем триместре беременности.
Так, только позавчера, 9 февраля, одним авиарейсом в Буэнос-Айрес прибыли 30 беременных гражданок российской федерации.
Напомним, что только за первые несколько дней после объявления частичной мобилизации из россии сбежали более 200 тысяч человек.
Фото: Pixabay