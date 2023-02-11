За год в Аргентину сбежало более 5 тысяч беременных россиянок

За год в Аргентину выехало более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности

Позавчера в Буэнос-Айрес прилетели 30 беременных гражданок россии. За последний год из россии сбежали в Аргентину более 5 тысяч россиянок на третьем триместре беременности.

Об этом сообщает издание Bloomberg .

Россияне в Аргентине

По информации издания, с августа в Аргентине наблюдается увеличение российских мигрантов.

Эти люди бегут от мобилизации, объявленной президентом россии владимиром путиным, и от экономического кризиса, вызванного западными санкциями.

Беременная эмиграция

Национальный директор по вопросам иммиграции Аргентины Флоренсия Кариньяно отметил одну особенность российской миграции в эту латиноамериканскую страну.

По словам Кариньяно, из 10,5 тысяч россиян, въехавших на территорию Аргентины за последний год, больше половины были женщинами, находившимися на последнем триместре беременности.

Так, только позавчера, 9 февраля, одним авиарейсом в Буэнос-Айрес прибыли 30 беременных гражданок российской федерации.

Напомним, что только за первые несколько дней после объявления частичной мобилизации из россии сбежали более 200 тысяч человек.

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