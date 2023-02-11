За рік до Аргентини втекло понад 5 тисяч вагітних росіянок

За рік до Аргентини виїхало понад 5 тисяч росіянок на третьому триместрі вагітності

Позавчора до Буенос-Айреса прилетіло 30 вагітних громадянок росії. За останній рік з рф утекли до Аргентини понад 5 тисяч росіянок на третьому триместрі вагітності.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Росіяни в Аргентині

За інформацією видання, з серпня у Аргентині спостерігається збільшення кількості російських мігрантів.

Ці люди тікають від мобілізації, оголошеної президентом рф володимиром путіним, та від економічної кризи, викликаної західними санкціями.

Вагітна еміграція

Національний директор з питань імміграції Аргентини Флоренсія Каріньяно наголосив на одній особливості російської міграції до цієї латиноамериканської країни.

За словами Каріньяно, з 10,5 тисяч росіян, які в’їхали на територію Аргентини за останній рік — більше половини були жінками, що перебували на останньому триместрі вагітності.

Так, тільки позавчора, 9 лютого, одним авіарейсом до Буенос-Айреса прибули 30 вагітних громадянок російської федерації.

Нагадаємо, що тільки за перші кілька днів після оголошення часткової мобілізації з росії втекло понад 200 тисяч осіб.

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